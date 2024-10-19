プレミアシップ
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4 - 0
終了
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K. Vargas 15'ダニエル・オイエゴケ 47'J. Wilson 86'ブレア・スピッタル 90' + 3'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ハーツ 対 セントミレン結果＆スタッツ,