プレミアシップ
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1 - 4
終了
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ムサ・ドラメ 82'
古橋亨吾 55'ニコラス・ゲリット・キューン 60'アダムアイダ 78', 90' + 4' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-4)

ハーツ 対 セルティック結果＆スタッツ,