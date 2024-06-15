UEFA EURO
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1 - 3
終了
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バルナバーシュバルガ 66'
クワドオドゥア 12'ミシェル・アエビッシャー 45'ブレール・エンボロ 90' + 3'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ハンガリー 対 スイス結果＆スタッツ,