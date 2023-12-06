AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 1
終了
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ヴァンナムダオ 53'トゥアンハイファム 87' (pk)
ブライアン・リンセン 65'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ハノイFC 対 浦和レッズ結果＆スタッツ,