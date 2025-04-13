プレミアシップ
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4 - 0
終了
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R. Bushiri 26'K. Bowie 68', 84'ドワイトゲイル 78'
(HT 1-0) (終了 4-0)

ハイバーニアン 対 ダンディーFC結果＆スタッツ,