プレミアシップ
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2 - 2
終了
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マーティンボイル 45'K. Bowie 72'
スコットティフォニー 9'サイモンマレー 88'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ハイバーニアン 対 ダンディーFC結果＆スタッツ,