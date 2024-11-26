プレミアシップ
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3 - 3
終了
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ジョーニューウェル 40'ニッキー・カデン 90' + 2'R. Bushiri 90' + 7'
ジェイミー・マクグラス 55'ニッキー・デブリン 76'エステル・ソクレル 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 3-3)

ハイバーニアン 対 アバディーン結果＆スタッツ,