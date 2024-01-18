AFC アジアカップ
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1 - 1
終了
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ナセル・アベラジズ・バーダー 50' (og)
スルタンアディルアラミリ 23'
(HT 0-1) (終了 1-1)

パレスチナ自治政府 対 アラブ首長国連邦結果＆スタッツ,