セリエ A
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2 - 3
終了
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サイモン・ゾーム 19', 90'
ディエゴコッポラ 5'アミン・サール 57'D. Mosquera 75'
(HT 1-1) (終了 2-3)

パルマ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,