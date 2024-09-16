セリエ A
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
エンリコデルプラト 2'アンジュ・ヨアン・ボニー 43'
ロレンツォ・ルッカ 49'フロリアン・トヴァン 68', 77'
(HT 2-0) (終了 2-3)

パルマ 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,