セリエ A
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1 - 3
終了
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マッテオ・カンチェリエリ 49'
マテオ・レテギ 4'エデルソン 39'アデモラ・ルックマン 75'
(HT 0-2) (終了 1-3)

パルマ 対 アタランタ結果＆スタッツ,