リーグ・アン
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6 - 0
終了
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ブラッドリーバルコラ 4', 53'マルコ・アセンシオ 24'アクラフ・ハキミ 58'W. Zaire-Emery 60'李康仁 82'
(HT 2-0) (終了 6-0)

パリ・サンジェルマン 対 モンペリエ結果＆スタッツ,