クープドゥフランス
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3 - 1
終了
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キリアン・エムバペ 34'ダニーロ・ペレイラ 37'ゴンサロ・ラモス 90' + 2'
スティーブ・モウニー 65'
(HT 2-0) (終了 3-1)

パリ・サンジェルマン 対 ブレスト結果＆スタッツ,