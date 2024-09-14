リーグ・アン
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3 - 1
終了
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ウスマヌデンベレ 42', 74'ファビアン 73'
ロマン・デル・カスティージョ 29' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-1)

パリ・サンジェルマン 対 ブレスト結果＆スタッツ,