クープドゥフランス
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3 - 1
終了
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キリアン・エムバペ 14'ファビアン 33'ルーカス・ベラルド 60'
ガエタンラボルド 37'
(HT 2-1) (終了 3-1)

パリ・サンジェルマン 対 ニース結果＆スタッツ,