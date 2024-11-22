リーグ・アン
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3 - 0
終了
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J. Neves 35'ルーカス・ベラルド 84'ヴィトール 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 3-0)

パリ・サンジェルマン 対 トゥールーズ結果＆スタッツ,