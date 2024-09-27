リーグ・アン
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3 - 1
終了
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ブラッドリーバルコラ 30', 68'李康仁 58'
アルノー・カリムエンド-ムインガ 75' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-1)

パリ・サンジェルマン 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,