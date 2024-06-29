コパ・アメリカ
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1 - 4
終了
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オマル・アルデレーテ 48'
ヴィニシウスジュニア 35', 45' + 5'サビオ 43'ルーカス・パケタ 65' (pk)
(HT 0-3) (終了 1-4)

パラグアイ 対 ブラジル結果＆スタッツ,