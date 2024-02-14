AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 2
終了
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ニティポンセラノン 35'Mahmoud Eid 90' + 2'
ホセ・エルバー 18'渡辺皓田 24'
(HT 1-2) (終了 2-2)

バンコクユナイテッド 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,