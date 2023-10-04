AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 2
終了
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Rungrath Poomchantuek 26'ヒョンボムアン 58' (og)Willen 82'
Tossawat Limwanasthien 19' (og)ムン・ソンミン 88'
(HT 1-1) (終了 3-2)

バンコクユナイテッド 対 全北FC結果＆スタッツ,