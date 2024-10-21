ラ・リーガ
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2 - 3
終了
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ペペル 14' (pk)セザールタレガ 90' + 4'
アレックスムニョス 43'ファビオ・シルバ 53'アルベルト・モレイロ 84'
(HT 1-1) (終了 2-3)

バレンシア 対 ラス・パルマス結果＆スタッツ,