ラ・リーガ
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4 - 2
終了
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セザールタレガ 8'ウーゴ・ドゥロ 50', 53'D. Lopez 56'
ウーゴ・ドゥロ 14' (og)エセキエル・アビラ 66'
(HT 1-1) (終了 4-2)

バレンシア 対 ベティス結果＆スタッツ,