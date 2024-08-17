ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ウーゴ・ドゥロ 44'
ロベルト・レヴァンドフスキ 45' + 5', 49' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-2)

バレンシア 対 バルセロナ結果＆スタッツ,