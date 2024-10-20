ラ・リーガ
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5 - 1
終了
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ロベルト・レヴァンドフスキ 24' (pk), 39'ペドリ 28'パブロ・トーレ 82', 88'
S. Idumbo Muzambo 87'
(HT 3-0) (終了 5-1)

バルセロナ 対 セビージャ結果＆スタッツ,