ラ・リーガ
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3 - 0
終了
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フェラン・トーレス 11'ダニ・オルモ 21' (pk)ロベルト・レヴァンドフスキ 77'
(HT 2-0) (終了 3-0)

バルセロナ 対 オサスナ結果＆スタッツ,