ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ママドゥ・シラ 60' (pk)
T. Barry 29'アジョセ・ペレス 84'
(HT 0-1) (終了 1-2)

バリャドリード 対 ビジャレアル結果＆スタッツ,