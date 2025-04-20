ラ・リーガ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
ラウル・モロ 49'ママドゥ・シラ 66' (pk)
アンテブディミル 9', 60' (pk)ルベン・ガルシア 34'
(HT 0-2) (終了 2-3)

バリャドリード 対 オサスナ結果＆スタッツ,