ブンデスリーガ
team-logo
4 - 2
終了
team-logo
ハリーケイン 14', 44'ラファエル・ゲレイロ 72'エリック・マキシム・シュポ＝モティング 85'
ティム・クラインディエンスト 67'Jan-Niklas Beste 70'
(HT 2-0) (終了 4-2)

バイエルン 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,