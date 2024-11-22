ブンデスリーガ
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
ハリーケイン 63' (pk), 90' + 3' (pk), 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 3-0)

バイエルン 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,