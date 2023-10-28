ブンデスリーガ
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8 - 0
終了
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ハリーケイン 51', 69', 88'リロイ・サネ 56', 64'ジャマル・ムシアラ 60', 76'トーマス・ミュラー 71'
(HT 0-0) (終了 8-0)

バイエルン 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,