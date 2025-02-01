プレミアリーグ
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7 - 0
終了
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ルイス・ダンク 12' (og)モーガンギブス-ホワイト 25'クリスウッド 32', 64', 69' (pk)ネコ・ウィリアムズ 89'ジョアンシルバ 90' + 1'
(HT 3-0) (終了 7-0)

ノッティンガム フォレスト 対 ブライトン結果＆スタッツ,