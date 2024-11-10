リーグ・アン
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2 - 2
終了
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ソフィアンディオプ 56'T. Louchet 90' + 6'
M. Fernandez-Pardo 17'ミッチェルバッカー 66'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ニース 対 リール結果＆スタッツ,