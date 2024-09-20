リーグ・アン
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8 - 0
終了
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ディラン・バテュビンシカ 4' (og)タンギ・エンドンベレ 7'モハメド・アリ・チョー 24'ユスファ・ムココ 26', 39'E. Guessand 36'ソフィアンディオプ 75'パブロ・ロサリオ 86' (pk)
(HT 6-0) (終了 8-0)

ニース 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,