プレミアリーグ
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3 - 3
終了
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アレクサンデルイサク 35'アンソニーゴードン 62'ファビアン・シェア 90'
カーティス・ジョーンズ 50'モハメド・サラー 68', 83'
(HT 1-0) (終了 3-3)

ニューカッスル 対 リヴァプール結果＆スタッツ,