FAカップ
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1 - 2
終了
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アレクサンデルイサク 22' (pk)
Y. Minteh 44'ダニエル・ウェルベック 114'
(HT 1-1) (終了 1-1) (延長 1-2)

ニューカッスル 対 ブライトン結果＆スタッツ,