プレミアリーグ
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3 - 0
終了
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アンソニーゴードン 2'アレクサンデルイサク 59'ジョエリントン 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ニューカッスル 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,