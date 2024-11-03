リーグ・アン
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1 - 2
終了
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ティノ・カデウェア 39'
ニール・モペイ 24'メイソングリーンウッド 61'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ナント 対 オリンピック・マルセイユ結果＆スタッツ,