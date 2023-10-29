セリエ A
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2 - 2
終了
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マッテオ・ポリターノ 50'ジャコモ・ラスパドリ 63'
オリヴィエ・ジルー 22', 31'
(HT 0-2) (終了 2-2)

ナポリ 対 ACミラン結果＆スタッツ,