セリエ A
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2 - 1
終了
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Khvicha Kvaratskhelia 42'ジャコモ・ラスパドリ 88'
フェデリコ・キエーザ 81'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ナポリ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,