セリエ A
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2 - 2
終了
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マッテオ・ポリターノ 16'ヴィクター・オシメン 63'
ワリド・チェディラ 50', 73'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ナポリ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,