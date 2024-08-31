セリエ A
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2 - 1
終了
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ロメル・ルカク 90' + 2'アンドレ=フランクザンボアンギッサ 90' + 6'
アンジュ・ヨアン・ボニー 19' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

ナポリ 対 パルマ結果＆スタッツ,