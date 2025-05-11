セリエ A
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
ロメル・ルカク 15'ジャコモ・ラスパドリ 64'
アレックスメレト 32' (og)ヨハン・バスケス 84'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ナポリ 対 ジェノア結果＆スタッツ,