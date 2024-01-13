セリエ A
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2 - 1
終了
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マッテオ・ポリターノ 45' + 4' (pk)アミル・ラフマニ 90' + 6'
アントニオ・カンドレーヴァ 29'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ナポリ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,