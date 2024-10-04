セリエ A
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3 - 1
終了
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スコット・マクトミネイ 1'ロメル・ルカク 53' (pk)デビッド・ネレス 86'
ガブリエウ・ストレフェッツァ 43'
(HT 1-1) (終了 3-1)

ナポリ 対 コモ結果＆スタッツ,