セリエ A
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2 - 1
終了
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パヴェル・ダヴィドヴィッチ 79' (og)Khvicha Kvaratskhelia 87'
ディエゴコッポラ 72'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ナポリ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,