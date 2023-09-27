セリエ A
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4 - 1
終了
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ピオトル・ジエリンスキー 19' (pk)ヴィクター・オシメン 39'Khvicha Kvaratskhelia 74'ジョバンニ・シメオネ 81'
ラザール・サマルジッチ 80'
(HT 2-0) (終了 4-1)

ナポリ 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,