セリエ A
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0 - 3
終了
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アレクセイ・ミランチュク 26'ジャンルカ・スカマッカ 45'トゥーン・コープマイナーズ 88'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ナポリ 対 アタランタ結果＆スタッツ,