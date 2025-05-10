リガポルトガル
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3 - 3
終了
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アンドレ・ソウザ 46'L. Santos 90'K. Kostoulas 90' + 4' (og)
デミル・ティクナズ 3', 43'T. Bakoulas 28'
(HT 0-3) (終了 3-3)

ナシオナル 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,