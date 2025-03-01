リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ダニエル・ペーニャ 14'シヘブ・ラビディ 90' + 4'
O. Aranda 56'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ナシオナル 対 ファマリカン結果＆スタッツ,