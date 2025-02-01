リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ユリシーズロシャ 45' + 1'
P. Gozalbez 5'H. Araujo 26' (pk)
(HT 1-2) (終了 1-2)

ナシオナル 対 アロウカ結果＆スタッツ,